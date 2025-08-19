Napoli: Il report dell’allenamento del 19 agosto

Il Napoli prosegue gli allenamenti in vista dell’esordio in campionato al Mapei Stadium contro il Sassuolo.
Al mattino gli azzurri hanno svolto una prima parte di seduta basata sulla forza.
Successivamente conclusioni e lavoro tecnico in campo.
Gutierrez il Napoli lo presenta.
Sky: Il Napoli riflette sul sostituto di Lukaku
Sky conferma l’anticipazione di Canale 8: L’esterno scelto è Elmas
Fabrizio Romano:”Napoli e Siviglia continuano a parlare per Juanlu
Il saluto di Gutierrez ai tifosi del Napoli.
Napoli: Ufficiale Gutierrez
Sky: Napoli caccia all’attaccante. Il punto
Napoli i report degli allenamenti odierni
Napoli-Cagliari tutte le info su costi e modalità di acquisto dei biglietti
Romano: Il Napoli ha chiesto info su Højlund.