Napoli: Il report dell’allenamento del 19 agosto

Il Napoli prosegue gli allenamenti in vista dell’esordio in campionato al Mapei Stadium contro il Sassuolo.


Al mattino gli azzurri hanno svolto una prima parte di seduta basata sulla forza.

Successivamente conclusioni e lavoro tecnico in campo.

