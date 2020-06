Napoli, il report dell’allenamento di oggi: domani riposo

Seduta di allenamento, nel rispetto delle norme, per il Napoli al Centro Tecnico. Di seguito il report dell’allenamento pubblicato sul sito del club.

La squadra, sul campo 3, ha iniziato la sessione con riscaldamento ed esercitazioni tecniche.

Di seguito seduta incentrata su passaggi e lavoro fisico finalizzato alla velocità.

Successivamente la rosa si è divisa in due gruppi che si sono alternati in lavoro di possesso palla e conclusioni in porta.

Chiusura con partitina in famiglia.

Domani giornata di riposo.

