Napoli, il report dell’allenamento mattutino

Seduta mattutina per il Napoli oggi al Training Center. Gli azzurri proseguono la preparazione in vista dell’inizio della Serie A 2020/21.

Il campionato comincerà domenica 20 settembre con Parma-Napoli (ore 12.30).

La squadra si è allenata sui campi 1 e 2 iniziando la sessione con riscaldamento a secco.

Di seguito lavoro aerobico ed esercitazioni di passaggi.

Successivamente seduta finalizzata al possesso palla e chiusura con partitina a campo ridotto.

Luperto ha svolto lavoro personalizzato in palestra. Lobotka è rientrato in gruppo. Mario Rui ha svolto allenamento personalizzato in campo.

