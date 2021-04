Napoli, il report dell’allenamento mattutino

Allenamento mattutino, presso il centro tecnico di Castel Volturno, per il Napoli, in vista della sfida di domenica contro l’Inter.

La società ha pubblicato, sul proprio sito ufficiale, il report della seduta: “Seduta mattutina per il Napoli al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l’Inter allo Stadio Maradona in programma domenica alle ore 20.45 per la 31esima giornata di Serie A. La squadra si è allenata sul campo 1 iniziando la sessione con una serie di torelli. Successivamente esercitazione tattica con il gruppo diviso in reparti. Terapie per Ospina”.

