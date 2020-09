Napoli, il report dell’allenamento mattutino: differenziato per Malcuit e Petagna

Il Napoli ha svolto, in mattinata, una seduta di allenamento presso il centro tecnico di Castel Volturno, in vista dell’amichevole con il Pescara.

Questo il report pubblicato sul sito ufficiale del club: “La squadra ha lavorato sui campi 1 e 2. Primo allenamento in azzurro per Andrea Petagna, mentre sono rientrati dagli impegni con le Nazionali Fabian e Rrahmani. Il gruppo, dopo una serie di torelli ha svolto esercitazioni tattiche per reparti.

Successivamente lavoro tattico in gruppo. Chiusura di sessione con partitina a campo ridotto. Malcuit ha svolto lavoro personalizzato in palestra. Petagna ha effettuato tutti i test medici in mattinata e poi ha svolto allenamento personalizzato in campo”.

