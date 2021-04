Napoli, il report dell’allenamento mattutino: le ultime su Ospina e Lobotka

Allenamento mattutino, presso il centro tecnico di Castel Volturno, per il Napoli, che lavora in vista del prossimo impegno di campionato.

Domenica, gli azzurri ospiteranno il Cagliari, allo stadio Diego Armando Maradona (fischio di inizio alle 15). Questo il report della seduta, pubblicato sul sito ufficiale del club: ““La squadra si è allenata sul campo 1 iniziando la sessione con riscaldamento e torello. Successivamente seduta di possesso palla a tema ed esercitazione tattica. Terapie e lavoro in palestra per Ospina. Lobotka ha svolto lavoro in palestra”.

