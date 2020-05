Il Napoli ha svolto, in giornata, una nuova seduta di allenamento individuale presso il centro sportivo di Castel Volturno.

Questo il report ufficiale: “Allenamento individuale, nel rispetto delle norme previste, per il Napoli al Training Center. La squadra ha svolto la sessione odierna divisa in 3 gruppi che hanno lavorato distribuiti sui 3 campi. La sessione si è sviluppata in due fasi. In avvio lavoro di prevenzione e successivamente allenamento finalizzato alla forza”.

