Napoli, il report dell’allenamento odierno

Il Napoli, all’indomani del successo casalingo ottenuto contro il Sassuolo, ha già ripreso ad allenarsi a Castel Volturno.

Questo il report della seduta, pubblicato sul sito ufficiale: “Dopo il successo contro il Sassuolo, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l’Inter a San Siro in programma martedì alle ore 21.45 per la 37esima giornata di Serie A. Coloro che sono andati in campo ieri hanno svolto lavoro di scarico in palestra. Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati sul campo 1. Prima fase dedicata al riscaldamento su circuito seguita da serie di allunghi. Successivamente esercitazioni di passaggio e chiusura con partitina a campo ridotto.”

