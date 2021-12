Napoli, il report dell’allenamento odierno: controlli e parte di seduta in gruppo per Zielinski

Seduta di allenamento mattutina per il Napoli, in vista del prossimo impegno di campionato, che vedrà gli azzurri far visita al Milan.

Questo il report pubblicato sul sito ufficiale del club: “Dopo una prima fase di attivazione e forza in palestra la squadra si è spostata sul campo 1 dove ha svolto lavoro tattico e partita a campo ridotto. Insigne ha fatto lavoro di scarico in palestra. Fabian lavoro in palestra. Koulibaly ha svolto terapie e personalizzato in campo. Lobotka terapie e personalizzato in campo. Osimhen personalizzato in campo. Zielinski ha svolto dei controlli clinici e strumentali presso Pineto Grande e ha svolto parte del lavoro in gruppo. Mario Rui ha svolto lavoro personalizzato in palestra. Alessandro Zanoli ha svolto l’intera seduta in gruppo”.

