Napoli, il report dell’allenamento: rientrati i nazionali italiani, amichevole in famiglia

Allenamento mattutino per il Napoli presso il Konami Training Center di Castel Volturno, nel weekend di sosta del campionato per gli impegni delle Nazionali.

Questo il report pubblicato sul sito ufficiale del club: “Seduta mattutina per il Napoli all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri si allenano nella settimana della sosta per gli impegni delle Nazionali e la pausa di campionato. La Serie A riprenderà domenica 6 febbraio con Venezia-Napoli (ore 15), per la 24esima giornata.

Amichevole in famiglia, a campo ridotto, alla quale hanno partecipato anche Meret, Di Lorenzo e Insigne rientrati dallo Stage con la Nazionale. Sono andati in gol per i blu: Politano (tripletta) e Petagna. Per i gialli reti di Elmas, Mertens e Demme. La ripresa degli allenamenti è fissata per martedì”.

