Napoli

Napoli il report di oggi allenamento congiunto con la primavera

Pubblicato il

Proseguono gli allenamenti al SSC Napoli Training Center.

Gli azzurri sono stati impegnati in una doppia seduta.

Al mattino lavoro tecnico-tattico, mentre nel pomeriggio il gruppo ha svolto un allenamento congiunto con la Primavera.

