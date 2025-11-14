Napoli il report di oggi allenamento congiunto con la primavera

Proseguono gli allenamenti al SSC Napoli Training Center.
Gli azzurri sono stati impegnati in una doppia seduta.
Al mattino lavoro tecnico-tattico, mentre nel pomeriggio il gruppo ha svolto un allenamento congiunto con la Primavera.
Proseguono gli allenamenti al SSC Napoli Training Center.
Gli azzurri sono stati impegnati in una doppia seduta.
Al mattino lavoro tecnico-tattico, mentre nel pomeriggio il gruppo ha svolto un allenamento congiunto con la Primavera.
De Laurentiis:”Dobbiamo essere risarciti per gli infortuni in Nazionale e serve una finestra di mercato apposita”.
Quando la pizza diventa speranza. Progetto solidale nel carcere di Aversa.
Napoli: Ma quanto si allena ogni giorno la squadra?
L’Italia batte la Moldova
Canale8 Il professore Trombetti:”Ho parlato con De Laurentiis ecco cosa mi ha detto”
Napoli: Anguissa out i tempi di recupero
Saccone ex preparatore Napoli:”Tanti infortuni fanno pensare che si sia fatto qualche errore”.
Napoli:Comunicato Ufficiale diagnosi shock per Anguissa
Roma-Napoli vietata ai residenti campan
Napoli: calciatori in visita al reparto pediatria del Policlinico Federico II