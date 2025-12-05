Napoli

Napoli: Il report di venerdì

Pubblicato il

Gli azzurri si sono allenati al SSC Napoli Training Center in vista del prossimo match di campionato contro la Juventus, domenica alle 20:45 allo stadio Maradona.

Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina e ha svolto un lavoro tecnico-tattico.

Articoli simili:
