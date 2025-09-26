Napoli

Napoli: Il report di venerdì

Pubblicato il

SSC Napoli Training Center- Gli azzurri continuano gli allenamenti in vista del prossimo match di campionato,

domenica alle 20:45 contro il Milan a San Siro. Il gruppo ha svolto una seduta mattutina, effettuando un lavoro tecnico-tattico.

