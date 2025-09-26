Napoli: Il report di venerdì

SSC Napoli Training Center- Gli azzurri continuano gli allenamenti in vista del prossimo match di campionato,
domenica alle 20:45 contro il Milan a San Siro. Il gruppo ha svolto una seduta mattutina, effettuando un lavoro tecnico-tattico.
SSC Napoli Training Center- Gli azzurri continuano gli allenamenti in vista del prossimo match di campionato,
domenica alle 20:45 contro il Milan a San Siro. Il gruppo ha svolto una seduta mattutina, effettuando un lavoro tecnico-tattico.
Hojlund calciatore quasi per caso con una grande responsabilità
Verso Milan-Napoli: Leao completamente recuperato.
Garlando:”Milan-Napoli sfida scudetto ma il migliore non è Conte e neppure Allegri”.
Il Napoli annuncia la collaborazione con Antonio Nocera
Capalbio Film Festival: al Presidente De Laurentiis il “Premio all’Eccellenza”
Spalletti:”Il Napoli è una squadra tostissima. Conte e la società hanno lavorato bene”.
Il Times: La UEFA sta per escludere ISraele da tutte le competizioni
Alessandro Buongiorno: previsioni sul rientro
Designata la sestina arbitrale per Milan-Napoli
Verso Milan-Napoli. Leao oggi in gruppo.