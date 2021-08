Napoli, il report: Zielinski e Lozano in gruppo, per Insigne personalizzato

Il Napoli ha concluso la seduta di allenamento prevista per questo pomeriggio ed è arrivato il report ufficiale del lavoro al Konami Training Center.

A seguire il report ufficiale:

“Dopo il ritiro a Castel di Sangro, il Napoli ha ripreso gli allenamenti oggi nel pomeriggio all’SSC Napoli Konami Training Center.

Gli azzurri preparano il debutto in campionato: Napoli-Venezia del 22 agosto allo Stadio Diego Armando Maradona alle ore 20.45. Dopo una prima fase di attivazione sul campo 2 la squadra si è spostata sul campo 1 dove ha svolto esercitazione tattica e partita a campo ridotto.

Contini ha svolto terapie. Insigne ha svolto lavoro personalizzato in palestra per un leggera infiammazione al ginocchio destro. Zielinski e Lozano hanno svolto l’intera seduta in gruppo

Mertens e Ghoulam hanno svolto lavoro personalizzato in campo.”

