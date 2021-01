Napoli, il saluto di Llorente: “È proprio vero che qui si piange due volte, lascio una città e dei tifosi fantastici!”

Si è conclusa, dopo un anno e mezzo, l’avventura di Fernando Llorente con la maglia del Napoli: il centravanti è stato, infatti, ceduto all’Udinese.



Il basco si è trasferito ai friulani a titolo definitivo ed è già partito per la sua nuova esperienza, ma ha scelto di salutare Napoli e i tifosi azzurri, con un emozionante post sui suoi canali social: “E’ arrivato il tempo dei saluti e come si dice a Napoli “adda passà ‘a nuttat”. Lascio una città fantastica, un popolo dal calore ed affetto unico, tanti amici e tanti momenti belli che resteranno sempre con me. È proprio vero che a Napoli si piange due volte …

cià uagliù!”.

