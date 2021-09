Napoli imbattuto da 13 partite in tutte le competizioni e va a segno da 22 di fila

Due statistiche importanti quelle pubblicate dalla SSC Napoli, dopo il pari contro il Leicester, che mostrano il rendimento della squadra.

Il Napoli, infatti, è imbattuto da ben 13 partite consecutive, considerando tutte le competizioni in cui ha giocato. In più, sempre prendendo in considerazione tutte le competizioni, sono 22 le partite di fila in cui gli azzurri segnano almeno un gol.

A seguire i dati riportati dal club sul proprio profilo ufficiale social:

Il @sscnapoli è imbattuto da 13 gare consecutive considerando tutte le competizioni – l’ultima sconfitta risale allo scorso aprile sul campo della Juventus (2-1) #ForzaNapoliSempre — Official SSC Napoli (@sscnapoli) September 17, 2021

Il @sscnapoli va a segno da 22 partite consecutive considerando tutte le competizioni – non resta a secco di gol dallo scorso febbraio sul campo del Granada nei sedicesimi di Europa League #ForzaNapoliSempre — Official SSC Napoli (@sscnapoli) September 17, 2021

Comments

comments