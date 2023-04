Napoli in campo con Support and Sustain Children a favore dei bambini siriani

Il 16 aprile si terrà a Napoli una partita importante per sostenere la popolazione siriana in difficoltà dopo il terribile terremoto dello scorso febbraio

Domenica 16 aprile ore 11 al Caravaggio Sporting Village di Napoli, Support and Sustain Children scenderà in campo per la Siria. Generosità e cuore per aiutare donne, uomini e bambini che in questo momento a causa di un terribile terremoto stanno vivendo l’inferno in Siria.

Basta poco, basta veramente poco, per regalare un sorriso a chi soffre. Una semplice donazione può fare tanto. Due mesi fa un terribile terremoto, ha colpito la Turchia e la Siria, sul confine turco siriano. All’inferno della guerra si è aggiunto un altro inferno. E più che mai c’è richiesta di aiuto. I bambini ricoverati nella piccola clinica realizzata da Support and Sustain Children con l’aiuto del dott.re Alì sono adesso in situazioni critiche. Importante capire come essere utili davvero in un momento così tragico, come se già la guerra non bastasse.

La piccola clinica pediatrica allestita da SSch con l’aiuto del dott.re Alì, ristrutturata e reso operativa di recente è rimasta fortunatamente intatta, ed è diventata un luogo di soccorso e riferimento per il maggior numero di persone possibile. Il dottor Alì, referente dell’organizzazione sul posto, si è reso disponibile a gestire tutto il materiale che sarà raccolto. Medicinali, fornellini da campo, coperte, tutto quello che serve per sopravvivere. C’è bisogno di medicinali, materiali di soccorso, cibo e abbigliamento.

Fa molto freddo, i bambini sono terrorizzati e spaventati e le notizie non sono confortanti. Sarà un momento di riflessione per raccontare i sorrisi e le sofferenze dei bambini, per ascoltare le loro richieste di aiuto. L’appello riguarda il coinvolgimento di tanta gente, di qualunque età, per partecipare e per assistere alla partita del cuore. Un gesto di solidarietà semplice (30 euro) ma molto importante. Baldi giocatori ma anche tanto pubblico per tifare per il bene dei bambini della Siria.

