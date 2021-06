Napoli, in caso di addio di Ospina servirà un vice-Meret: piacciono Sirigu e Sepe

David Ospina potrebbe lasciare il Napoli, durante la prossima finestra di calciomercato, visto il concreto interesse dell’Atalanta.

In caso di addio del colombiano, la società azzurra andrebbe subito alla ricerca di un secondo portiere affidabile, puntando su Alex Meret come titolare, e sul taccuino di Cristiano Giuntoli, secondo Radio Kiss Kiss Napoli, ci sono attualmente due nomi: il primo è quello di Salvatore Sirigue, che potrebbe chiudere la sua esperienza al Torino dopo un’annata altalenante; il secondo, invece, è quello di Luigi Sepe, in partenza da Parma dopo la retrocessione, per il quale si tratterebbe di un ritorno.

Comments

comments