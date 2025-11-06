Napoli in Champions con i passi della formichina

Il Napoli dopo quattro partite ha raccolto solo 4 punti nella fase campionato della Champions

un bottino magro accumulato con una vittoria e un pareggio in casa e due sconfitte in trasferta e una pesante differenza reti.

Un cammino con il passo della formica ma ad oggi basterebbe per qualificarsi agli ottavi.

Infatti gli azzurri sono 24esimi ultimo posto utile per passare agli ottavi.

Il traguardo però è lontano e nelle prossime quattro partite il Napoli dovrà allungare e da formica trasformarsi in gazzella se vorrà raggiungere l’obiettivo.

