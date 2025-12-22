Napoli in delirio per la Supercoppa!!! Tutti a piazza del Plebiscito a festeggiare

Gioia incontenibile per la vittoria della Supercoppa…tifosi scesi in massa in strada per festeggiare… piazza del Plebiscito in festa!
Gioia incontenibile per la vittoria della Supercoppa…tifosi scesi in massa in strada per festeggiare… piazza del Plebiscito in festa!
Neres MPV del match: “Contento per la doppietta ma ancora di più per la vittoria del trofeo”
Conte in conferenza: “Faccio i complimenti ai ragazzi che trasudavano voglia di vincere e di fare la storia”
Aurelio De Laurentiis: “Orgoglioso di questo gruppo che ha scritto di nuovo la storia. Forza Napoli Sempre!”
Supercoppa: trofeo conquistato dal Napoli contro il Bologna… TRIONFO AZZURRO (2-0, 39′ e 57′ Neres)
Manna:”Sarà una partita lunga e dura bisognerà restare sul pezzo”.
La finale di Supercoppa: Napoli-Bologna, le formazioni ufficiali
Ciro Ferrara:”Mi aspetto una finale veloce e con squadre aggressive”.
Manifestazione dei gruppi organizzati del tifo napoletano per protestare contro il divieto di trasferta,
Ultimo anno di Supercoppa in Arabia?
Aurelio De Laurentiis: “Viva Napoli, viva Bologna…E che vinca il migliore”