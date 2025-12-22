Super coppa italiana

Napoli in delirio per la Supercoppa!!! Tutti a piazza del Plebiscito a festeggiare

Pubblicato il

Gioia incontenibile per la vittoria della Supercoppa…tifosi scesi in massa in strada per festeggiare… piazza del Plebiscito in festa!

Comments

comments

Articoli simili:, , , , ,
Commenta

Rispondi

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimi Articoli

To Top