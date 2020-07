Il Napoli è in partenza per la trasferta di campionato di domani contro il Bologna, in programma alle ore 19 e 30. Il ds Giuntoli, però, non ci sarà.

Il direttore sportivo, infatti, non si è aggregato alla squadra in partenza per Bologna. A quanto pare è evidente che le voci di una trasferta sarda, forse per chiudere proprio la trattativa per Osimhen, trovano conferma.

Giuntoli, tra l’altro, è assente da questa mattina da Castel Volturno, una notizia confermata proprio qualche ora fa.



Comments

comments