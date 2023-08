Napoli in pressing per Teun Koopmeiners dell’Atalanta

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna dalla Gazzetta dello Sport, il Napoli vuole fare sul serio per Teun Koopmeiners.

Una soluzione ideale per caratteristiche, età ed esperienza, con tiri dalla distanza, precisione sui piazzati e duttilità. Sarà fatto un tentativo concreto: sul piatto una prima offerta da 30 milioni di euro che però può essere aumentata per far vacillare la resistenza dell’Atalanta.

Il giocatore olandese vorrebbe giocare la Champions e lottare per lo scudetto, ma non ha intenzione di spingere per una cessione. Il Napoli accelera, sa che a gennaio perderà Anguissa per la Coppa d’Africa ed è un motivo in più per andare a prendere un nome di alto profilo in quella zona di campo.

Koopmeiners è stato protagonista di un’ottima stagione con la maglia dell’Atalanta. Nel campionato appena concluso, ha siglato ben 10 gol e 5 assist in 33 presenze.

