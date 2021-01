Napoli, in programma incontro con il Torino: i granata sulle tracce di Lobotka

Il quotidiano Tuttosport, nella sua edizione odierna, parla di un incontro, fissato per i prossimi giorni, tra le dirigenze di Napoli e Torino.

I granata sono in piena zona retrocessione e sono a caccia di rinforzi da regalare al tecnico Giampaolo, per cercare di conquistare la salvezza. Il primo reparto in cui il club intende intervenire è il centrocampo, ed ecco spiegato il motivo dell’incontro con il Napoli: nel mirino, c’è Stanislav Lobotka, centrocampista slovacco, arrivato in azzurro a gennaio di un anno fa, che in questa stagione sta trovando poco spazio.

