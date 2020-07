Napoli, in programma un incontro con gli agenti di Allan: l’Everton prepara l’offerta

Sembra essere giunta ai titoli di coda l’esperienza con il Napoli del centrocampista Allan, arrivato in azzurro nel 2015.

L’entourage del brasiliano è atteso, a inizio settimana prossima, presso la residenza caprese del patron azzurro Aurelio De Laurentiis: probabilmente verrà presentata l’offerta dell’Everton, che al momento sembra la squadra maggiormente interessata al brasiliano. Tuttavia, secondo quanto riferito dal quotidiano Il Mattino, i Toffees non hanno ancora raggiunto la cifra richiesta dal Napoli per cedere l’ex Udinese, ma l’accordo non sembra impossibile.

