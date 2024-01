Napoli in ritiro in vista del derby con la necessità di districare tutte le polemiche

Il Napoli è andato in ritiro per ritrovarsi ma sarà mai questa la mossa giusta? Situazione difficile. La squadra non ritrova la via del gol e neanche la testa e la serenità di un tempo per star bene e fare bene in campo

La Repubblica: “Il Napoli è una polveriera, gli stracci violano e ormai non c’è più margine per lavorare in famiglia i panni sporchi. Il naufragio si avvicina”. Il riferimento è al caos creato attorno al club e alla squadra dopo lo screzio a distanza tra Osimhen, il suo agente e il procuratore di Kvaratskhelia.

La Gazzetta dello Sport: “Napoli è diventata una polveriera e questa guerra social non aiuta di certo la squadra a ritrovare serenità in vista di un mese che potrebbe essere decisivo per il futuro. Mese, tra l’altro, che non vedrà protagonista Osimhen, impegnato in Coppa d’Africa. Il clima in città è di profondo sconforto, quello nello spogliatoio non migliore. Di Lorenzo e compagni hanno accettato il ritiro imposto dal club ma ovviamente senza entusiasmo. Napoli aveva bisogno di una scossa, non di un nuovo terremoto mediatico e adesso c’è da capire come si comporterà la società con i propri assistiti”.

Comments

comments