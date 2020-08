Napoli in ritiro. Previsto un triangolare e un’amichevole con il Teramo

Ritiro precampionato 2020-21 per le squadre di Serie A condizionato dalla ritardata chiusura della stagione in corso.

Nei 17 giorni a Castel di Sangro (dal 24 agosto al 4 settembre 17 giorni con la spada di Damocle dei nazionali costretti a lasciare prima il ritiro per gli impegni in Nations League in programma già dal 3 settembre) in programma il Napoli ha due test.

Un triangolare che dovrebbe giocarsi con Castel di Sangro (squadra del campionato di Promozione) e L’Aquila (squadra del campionato di Eccellenza), quindi un’amichevole di chiusura che dovrebbe giocarsi con il Teramo (squadra del campionato di Serie C.

