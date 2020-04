Napoli in ritiro: zona colloqui e percorso sicurezza per il vicino ospedale

Secondo quanto riportato dalla “Gazzetta dello sport” oggi in edicola il Napoli starebbe valutando vari accorgimenti per rendere quanto più sicuro possibile l’eventuale lungo ritiro a Castel Volturno in vista della ripresa del campionato.

Misure necessarie considerando che l’eventuale ritiro coinvolgerebbe circa una cinquantina di persone tra staff, calciatori e dirigenti.

Tra le possibili novità si parla dell’allestimento di una zona colloqui, per certi versi simile a quelle delle strutture carcerarie. Nel senso che, separati da un plexiglass, potrà avvenire un colloquio fra chi sta dentro e chi invece è fuori e non deve aver contatti.

Allo studio ci sono anche l’allestimento di un percorso in sicurezza per il vicino ospedale di Pineta Grande, nel caso ci fosse l’esigenza per qualcuno del gruppo.

Comments

comments