Napoli – In vendita la maglia Champions con la toppa “Grazie”

Napoli – In vendita, in edizione limitata, la maglia scelta per la gara contro il Barcellona nel match di ritorno degli ottavi della Champions League.

Ad arricchirla e renderla del tutto inedita la presenza della toppa “Grazie”, realizzata nell’ambito della Campagna “Thank You” promossa dalla UEFA, destinata ai Club ancora in lizza nella competizione e dedicata a tutti coloro che hanno svolto un ruolo attivo nella lotta al Covid 19.

Comments

comments