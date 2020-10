Di solito, alla vigilia della partita, per la squadra del Napoli scatta il ritiro. Per il match contro l’AZ Alkmaar, invece, non è stato così.

Ieri sera, infatti, i giocatori sono tornati dalle rispettive famiglie, non andando in ritiro. L’appuntamento è al San Paolo, questa mattina, dove l’intera squadra si ritroverà; da lì poi tutti andranno a Palazzo Caracciolo in attesa della sfida di oggi alle 18 e 55 contro l’AZ. A riportarlo è il Corriere del Mezzogiorno.

Comments

comments