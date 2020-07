Napoli, incontro ADL-Ramadani: si è parlato di Koulibaly, Jovic e Maksimovic

Nella giornata di ieri, secondo le ultime indiscrezioni, è andato in scena un incontro di mercato tra Aurelio De Laurentiis e l’agente Fali Ramadani.

L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno ha provato a ricostruire il summit: “Ieri c’è stato un incontro tra De Laurentiis e Ramadani, sul piatto varie questioni importanti: il rinnovo di Maksimovic da formalizzare, l’offerta del Manchester City per Koulibaly ancora bassa, il ruolo d’intermediazione del potente procuratore nella trattativa con la Juventus per Milik e un approfondimento su Jovic del Real Madrid, l’alternativa ad Osimhen se entro pochi giorni l’attaccante nigeriano non pronuncerà il fatidico sì al pressing del Napoli”.

