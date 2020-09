Napoli, incontro in vista ADL-Ramadani: si parlerà di Koulibaly e Maksimovic

Tra sabato e l’inizio della prossima settimana, andrà in scena un summit di mercato tra Aurelio De Laurentis, presidente del Napoli, e l’agente Fali Ramadani.

Il procuratore sta svolgendo un ruolo da intermediario nella trattativa per il passaggio del suo assistito Kalidou Koulibaly al Manchester City, visti i rapporti non ottimali tra le due società. Secondo il portale calciomercato.it: “Ramadani chiederà un dentro o fuori ad ADL sulla scorta di un’offerta di 70 milioni circa bonus compresi dalla quale il club di Guardiola non vuole derogare. Sempre nell’incontro, si farà il punto su Maksimovic: dopo l’impasse nella trattativa per il rinnovo, la strada sembra in discesa ed il difensore serbo resterà a Napoli, sarà il centrale titolare con Manolas”.

Comments

comments