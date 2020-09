Napoli, incontro tra Giuntoli e l’agente di Nandez: il Cagliari spara altissimo ma c’è la carta Ounas

Il Napoli è alla ricerca di un centrocampista che possa sostituire Allan, ceduto all’Everton di Ancelotti, e avrebbe messo gli occhi su Nahitan Nandez.

Secondo quanto riportato dal portale calciomercato.it, ci sarebbe stato un incontro a Milano tra il ds azzurro Cristiano Giuntoli e Pablo Bentancur, agente del centrocampista del Cagliari. Il dirigente partenopeo ha ribadito l’interesse per l’uruguaiano, ma bisognerà lavorare per limare le richieste di Giulini, che non intende cedere l’ex Boca per meno di 35 milioni di euro. Nella trattativa potrebbe rientrare anche Adam Ounas: l’esterno algerino piace molto al club sardo, che lo valuta 15 milioni di euro ma sembra intenzionato ad acquistarlo in prestito con obbligo di riscatto.

