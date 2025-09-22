Napoli: Infortunio Buongiorno

Alessandro Buongiorno si accascia negli ultimi minuti di Napoli-Pisa sostituito da J Jesus
Secondo quanto comunicato dall’ufficio stampa del club il difensore ha accusato un risentimento alla coscia sinistra.
Verrà valutato nei prossimi giorni
Giovanni Manna: “L’importante è fare risultato per dare continuità in campionato e per una reazione da squadra dopo Manchester”
Rileggi Live-Napoli-Pisa: gli azzurri vincono 3-2 con qualche sofferenza nel finale…soli in testa (3-2; 39′ Gilmour; 60′ Nzola; 73′ Spinazzola, 82′ Lucca, 90′ Lorran)
Mazzocchi out per lieve affaticamento muscolare
SERIE A: Napoli-Pisa, le formazioni ufficiali che giocheranno allo stadio Maradona
Napoli-Pisa: quali le mossa di Conte e Gilardino?
Il Napoli lancia la ‘Giacca Anthem’
Napoli-Pisa: La probabile formazione
Milan-Napoli: biglietti in vendita da oggi alle 15 (non ai residenti nella Regione Campania)
Napoli-Pisa: tornelli dello stadio aperti dalle ore 18:15
