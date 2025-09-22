Calciatori del Napoli

Napoli: Infortunio Buongiorno

Pubblicato il

Alessandro Buongiorno si accascia negli ultimi minuti di Napoli-Pisa sostituito da J Jesus

Secondo quanto comunicato dall’ufficio stampa del club il difensore ha accusato un risentimento alla coscia sinistra.

Verrà valutato nei prossimi giorni

