Brutte notizie in casa Napoli che dovrà fare i conti con un infortunio subito in allenamento da Luca Palmiero.

Il centrocampista classe ’96 è stato costretto a lasciare in anticipo il terreno di gioco dopo uno scontro con Diego Demme. In attesa di ulteriori aggiornamenti c’è da sottolineare che Palmiero è uscito dal campo portato in spalla da due membri dello staff.

