Napoli: inizia il mese di aprile che profuma di storia, le dirette TV

Dopo l’ultima sosta stagionale per le nazionali, inizia oggi un mese di aprile diverso da quelli degli ultimi anni.

Un mese di aprile che potrebbe regalare al Napoli con largo anticipo (ma non c’è fretta) la conquista matematica del terzo scudetto e una storica quanto difficile qualificazione alle semifinali di Champions.

Se i 19 punti di vantaggio sulla 2° in classifica (15 nel caso in cui dovessero togliere la penalizzazione alla Juventus) rappresentano un tesoretto prezioso per la conquista del terzo scudetto, in Champions il Napoli e la sua avversaria Milan si dividono alla pari (50% e 50%) le possibilità di passare i quarti di finale e accedere a una semifinale che per il Napoli sarebbe la prima della sua storia in questa competizione.

Mese di Aprile che vedrà il Napoli in campo in 5 partite di campionato (3 in casa e 2 in trasferta) e nelle due gare di andata (a Milano) e ritorno (al Maradona) contro il Milan nei quarti di finale di Champions.

Ma vediamo il calendario del Napoli del mese di aprile e su quale piattaforma seguire le dirette TV:

Comments

comments