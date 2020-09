Napoli, inserimento del Cagliari per Ounas: la richiesta è di 12 milioni

Tra i calciatori in uscita dal Napoli, durante questa sessione di calciomercato, c’è anche Adam Ounas, reduce dall’esperienza in prestito al Nizza.

L’attaccante algerino potrebbe essere offerto al Sassuolo come parziale contropartita per arrivare a Jeremie Boga, ma ci sono anche altre squadre interessate. Tra queste, c’è anche il Cagliari, alla ricerca di un esterno offensivo da regalare ad Eusebio Di Francesco per il suo 4-3-3. Secondo quanto riferito dal Corriere del Mezzogiorno, i sardi starebbero provando ad imbastire una trattativa con il Napoli, che per cedere Ounas chiede una cifra vicina ai 12 milioni di euro.

