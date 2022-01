Napoli, Insigne-Toronto verso la chiusura: pronto un contratto da capogiro

Sembra ormai destinata a concludersi, a fine stagione, l’avventura di Lorenzo Insigne con il Napoli, squadra di cui è attualmente il capitano.

Nell’ultima settimana è emerso un interesse molto forte da parte del Toronto FC, club che milita in MLS (la principale lega calcistica statunitense) e che sarebbe pronto ad offrire all’attaccante azzurro uno stipendio da capogiro. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la trattativa è ben avviata e manca davvero poco alla chiusura: Insigne lascerà il Napoli a fine stagione per trasferirsi in Canada, dove guadagnerà una cifra vicina ai 14 milioni, oltre a diversi benefit.

