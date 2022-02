Napoli-Inter 1-1 il commento della SSC Napoli

La SSC Napoli sul sito ufficiale del club ha commentato il pareggio casalingo con l’Inter.

“Finisce con un gol per ciascuno tra Napoli e Inter. Apre il primo tempo Insigne su rigore, apre la ripresa Dzeko con una zampata sotto rete. Questa l’estrema sintesi, ma in mezzo c’è una partita tiratissima, giocata a mille palla su palla con fiato in gola. Il Napoli passa per un fallo di Skriniar su Osimhen in area. Insigne si prende palla e onore: rigore potente e preciso. Poi gli azzurri hanno almeno due occasioni per chiudere la storia prima con un palo di Zielinski e poi con un diagonale in area di Osimhen. Risulterà il momento nevralgico della sfida perchè da una partita seppellita si passa ad un incontro a svolgimento incerto. L’Inter riprende speranza e vigore e nella ripresa pareggia con un destro stretto di Dzeko che sfrutta una palla vagante. Poi è equlibrio e tanto agonismo. Finisce in parità. Il Napoli conquista il quinto risultato utile consecutivo. Si ricomincia giovedì con la serata di Gala contro il Barcellona al Maradona. L’avventura continua…”.

