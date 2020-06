Napoli-Inter 1-1: le pagelle di 100×100 Napoli

Nella semifinale di ritorno della Coppa Italia 2019-2020 il Napoli ha affrontato l’Inter allo stadio San Paolo. Le pagelle di 100×100 Napoli.

GATTUSO: 6,5 – Primo tempo Napoli dominato e in difficoltà contro la migliore condizione fisica dell’Inter. La squadra soffre nella prima parte ma cresce alla distanza anche per il calo fisico degli avversari. Non era facile giocare una gara decisiva dopo 105 giorni senza giocare una partita ufficiale ma la squadra non ha perso le convinzioni acquisite prima dello stop. Bene il passaggio nei minuti finali al 5-4-1 per difendere il risultato e portare la qualificazione a casa. Cambi quasi impalpabili ma non certo per colpa sua ma piuttosto per il lungo stop.

OSPINA: 7,5 – Ingannato in occasione del gol interista da un mancato intervento di un compagno anche se non è sembrato impeccabile. Si riscatta con tre parate importanti, forse decisive, e con il rilancio per Insigne che ha portato al gol qualificazione.

DI LORENZO: 6 – Alterna cose buone ad altre meno positive ma dalle sue parti l’Inter non è mi pericolosa.

MAKSIMOVIC: 7,5 – Insuperabile sia nel gioco aereo che palla a terra, domina anche dal punto di vista fisico.

KOULIBALY: 6,5 – Soffre un po’ la prestanza fisica di Lukaku ma comunque è tornato il difensore insuperabile.

HYSAJ: 5 – Un voto in più per il ritorno al calcio giocato dopo un lungo stop, ma la prestazione è stata deludente.

DEMME: 6 – Si limita al compitino cercando di non scoprire mai il centrocampo e di proteggere la difesa.

POLITANO: 6 – L’impegno e qualche buono spunto non sono mancati ma è stato poco incisivo.

ZIELINSKI: 6 – Si vede a sprazzi e si soffre la poca collaborazione dei compagni di reparto.

ELMAS: 5 – Nei giudizi dopo questa partita non si può non considerare il lungo stop, ma Elmas è stato protagonista di una non prestazione.

INSIGNE: 7 – Trascina la squadra nei momenti difficili tenendo palla e cercando di portare pericoli alla porta avversaria, suo l’assist e la bella azione che ha portato al gol qualificazione.

MERTENS: 7 – Un gol che vale a lui il record personale di miglior goleador della storia del Napoli, e alla squadra una meritata finale. Oltre il gol decisivo tanto sacrificio con diversi rientri a dare una mano al centrocampo.

FABIAN (dal 65′ al posto di Elmas): 6 – Entra bene in partita e si fa notare per qualche buono spunto ma anche per qualche imprecisione nei passaggi.

CALLEJON (dal 65’ al posto di Politano): 5 – Si vede poco e sbaglia un gol per troppa superficialità anche se poi l’assistente dell’arbitro ha chiamato l fuorigioco ma al Var probabilmente il gol sarebbe stato assegnato.

ALLAN (dal 85’ al posto di Zielinski): S.V – Pochi minuti giusto per collezionare un’altra presenza con la maglia del Napoli.

YOUNES: (dall′85′ al posto di Insigne): S.V. – Pochi minuti giusto per collezionare un’altra presenza con la maglia del Napoli.

ARBITRO ROCCHI (di Firenze): 7 – Arbitraggio preciso senza protagonismi e valuta bene anche le sanzioni disciplinari.

