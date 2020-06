Grandi ascolti anche per #NapoliInter, con 7milioni119mila telespettatori e uno share del 32.34 %. Ottimi risultati pure per pre e post partita in onda su @RaiUno e @Raisport. Appuntamento a mercoledì con la finale #NapoliJuve.@RaiSport @RaiUno @Raiofficialnews @SerieA pic.twitter.com/IP3E7Jve0n

— enrico varriale (@realvarriale) June 14, 2020