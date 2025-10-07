Napoli: Inter, Como, Eintracht. Prezzi e modalità di acquisto dei biglietti

SSC Napoli comunica che:
- A partire dalle ore 12:00 di mercoledì 8 ottobre 2025 saranno in vendita i biglietti per Napoli vs Inter, match che si disputerà sabato 25 Ottobre alle ore 18:00 allo Stadio Diego Armando Maradona.
- A partire dalle ore 12:00 di martedì 14 Ottobre 2025 saranno in vendita i biglietti per Napoli vs Como, match che si disputerà sabato 1 Novembre alle ore 18:00 allo Stadio Diego Armando Maradona.
- A partire dalle ore 12:00 di giovedì 16 ottobre 2025 saranno in vendita i biglietti per Napoli vs Eintracht Francoforte, quarto match di Champions League che si disputerà martedì 4 Novembre alle ore 18:45 allo Stadio Diego Armando Maradona
Di seguito i prezzi e le modalità di acquisto
https://sscnapoli.it/tutte-le-info-per-i-biglietti-delle-prossime-sfide-del-napoli-inter-como-e-eintracht-francoforte/