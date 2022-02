Napoli-Inter: da oggi al via la vendita libera dei biglietti, prezzi e modalità di acquisto

Oggi parte la vendita libera per i biglietti per la gara di Campionato Napoli vs Inter, che si disputerà il 12 febbraio 2022 alle ore 18.00 presso lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli.



Questi i prezzi:

Tribuna Posillipo € 80,00

Tribuna Nisida € 55,00

Tribuna Family Adulto € 15,00/ € 10,00 (under 12)

Distinti anello superiore € 40,00

Distinti anello inferiore € 35,00

Curve anello superiore € 20,00

Curve anello inferiore € 15,00.

Non sono previsti biglietti a tariffa ridotta, eccetto per il settore Tribuna Family.

In ottemperanza alla Determinazione dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive n° 4 del 2 febbraio 2022, la vendita è vietata ai residenti nella regione Lombardia.

Non sarà consentito il cambio utilizzatore.

Per le modalità di acquisto consultare il sito della SSC Napoli cliccando QUI.

