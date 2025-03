Napoli-Inter: i tifosi al Maradona e la squadra azzurra, una cosa sola

Napoli-Inter: continua, tangibile, efficace l’energia della stadio Maradona che per i 90′ ha sostenuto gli azzurri di Conte. Quella forza magica che ha spinto Billing con forza a mettere a segno l’1-1

Una partita dove si è sentita forte l’alchimia. Fusione tra squadra e pubblico: quell’energia scambievole che crea il brivido, l’emozione, il 12° uomo in campo accompagna la squadra, protagonista di una prestazione sublime, sotto di un gol su calcio piazzato, capace di mettere la capolista alle corde e di infilare la palla in rete per l’1-1 all’87’ con Billing.

Lo sa bene, lo ha capito il suo leader condottiero, Antonio Conte: “La prestazione di oggi, a 11 partite dalla fine, ci deve far capire che nonostante le grande difficoltà che stiamo avendo in quest’ultimo periodo, se vogliamo noi ci siamo. Questo è il messaggio che deve passare molto chiaro, prima a noi stessi, poi all’esterno. L’obiettivo nostro è quello di stare uniti fino alla fine e di cercare di rompere le scatole. La cosa più bella per me è quando la mia squadra riesce a trasmettere emozioni ai nostri tifosi. Questo ci deve far capire e ci deve responsabilizzare sapendo che se vogliamo, possiamo”.

