Napoli-Inter: il miglior attacco sfida la miglior difesa, numeri da primato

L’Inter prima con 53 punti ma con la trasferta di Bologna da recuperare, sfida il Napoli secondo con 52 punti.

Quella tra Napoli e Inter, oltre la sfida tra le strategie dei due allenatori, è anche un duello all’ultimo gol tra il miglior attacco del campionato (Inter) e la miglior difesa del campionato (Napoli).

L’Inter in questo campionato ha segnato 54 gol in 23 partite con una media di 2,35 gol a partita. In trasferta i gol sono 24 in 11 partite con una media di 2,18 gol a partita.

Il Napoli finora in 24 partite ha subìto 16 gol con una media di 0,67 gol a partita, stessa media dei gol subìti in casa che sono 8 in 12 partite.

