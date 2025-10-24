Napoli-Inter: ipotesi cambi negli 11 che scenderanno in campo

Corriere dello Sport su Napoli-Inter: ipotesi cambi, a partire dalla porta

“Le valutazioni sono in corso e riguardano la difesa, ma non solo. Anzi, si comincia dalla porta. Sì, perché Milinkovic-Savic, titolare nelle ultime quattro, potrebbe lasciare il posto a Meret. Una possibilità che Conte sta valutando. Un’ipotesi da non escludere ricordandosi del dualismo di cui parlava l’allenatore del Napoli in ritiro. Della staffetta tra i pali. I due, disse, si sarebbero alternati, soprattutto a inizio stagione. Ma le riflessioni sono vive anche per la difesa. Quattro maglie per due posti al centro”. Conferme a centrocampo con i Fab Four titolari e con Gilmour al posto di Lobotka”.

Comments

comments