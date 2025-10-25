Napoli-Inter: orario di apertura dei tornelli

In occasione della gara di campionato contro l’Inter, in programma domani alle ore 18:00, la SSC Napoli invita tutti i tifosi a recarsi allo stadio con largo anticipo rispetto al fischio d’inizio, al fine di espletare correttamente le procedure d’ingresso.
I tornelli apriranno alle ore 15:00, per consentire l’esecuzione dei controlli di sicurezza previsti dalla legge, necessari per un ordinato svolgimento dell’evento calcistico.
La SSC Napoli invita i propri tifosi che intendono recarsi allo stadio ad acquistare i biglietti esclusivamente sui canali ufficiali, on line, sul sito di Ticketone (https://sscnapoli.ticketone.it/catalog ) e presso i punti vendita Ticketone abilitati.
La SSC Napoli ricorda ai propri tifosi che alcuni varchi di accesso dell’impianto verranno riservati agli abbonati a partire dall’apertura dei cancelli e fino a 30 minuti prima del fischio d’inizio.
Al termine del periodo suddetto i cancelli verranno riaperti a tutta l’utenza.
Di seguito le indicazioni sui varchi da utilizzare ad uso esclusivo dei tifosi abbonati:
CURVA B : Gate 8 – Gate 9 e Gate 12 RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AGLI ABBONATI
CURVA A : Gate 24 e Gate 25 RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AGLI ABBONATI
DISTINTI : Gate 19 e Gate 20 RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AGLI ABBONATI
TRIBUNA : Prefiltraggio 2 e 3 RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AGLI ABBONATI – Gate 1 RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AGLI ABBONATI ed alle scuole –