Napoli-Inter, rigori in caso di parità: Gattuso ha ampia scelta, Conte si affida a Lukaku-Lautaro

La Lega Serie A, per tutelare i calciatori, fermi da oltre tre mesi, ha scelto di abolire i tempi supplementari per le semifinali (Juventus-Milan e Napoli-Inter) e la finale di Coppa Italia.

In caso di parità al termine dei 180′, dunque, si andrà direttamente ai calci di rigori, anziché passare per i 30′ supplementari. Ecco perché gli allenatori avranno, sicuramente, elaborato una strategia, nell’eventualità in cui la doppia sfida dovesse decidersi dal dischetto. Gattuso ha ampia scelta, potendo contare, innanzitutto, su un Lorenzo Insigne che, finora, è stato infallibile dagli 11 metri: il capitano azzurro, infatti, ha calciato ben 5 rigori in stagione, segnandoli tutti, contro Fiorentina, Lecce e Brescia e i due realizzati proprio in Coppa contro il Perugia. Sarà proprio il numero 24, dunque, il rigorista principe di una batteria di tiratori che comprende anche Mertens, Milik (entrambi a segno contro il Genk, ma il belga aveva già segnato al Liverpool), Fabian, Zielinski e Callejon.

Sul fronte nerazzurro, Conte può contare su due rigoristi eccelsi come Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. I due si sono alternati, mettendo a segno, rispettivamente, 5 e 3 tiri dal dischetto. Il belga è stato pressoché impeccabile, mentre l’argentino (che ha calciato un rigore in meno) ha fallito un penalty, indolore, contro il Borussia Dortmund in Champions League. Oltre ai due attaccanti, Conte ha a disposizione anche Christian Eriksen, spesso rigorista per la “sua” Danimarca.

