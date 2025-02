Napoli-Inter: si dovrebbe ritornare al 4-3-3

Napoli-Inter: buone notizie per il Napoli in merito all’infermeria (Sky Sport) Spinazzola e Olivera hanno recuperato e sono pronti a scendere in campo

Occorre aspettare per il recupero di David Neres, con aggiornamenti previsti nei prossimi giorni. Queste novità comportano un cambiamento tattico. Il Napoli di Conte tornerà a schierarsi con il 4-3-3. Il rientro di Mathias Olivera sulla fascia sinistra consentirà a Conte di spostare Spinazzola nel ruolo di ala sinistra, come già avvenuto in precedenti occasioni, tipo nel match contro la Fiorentina. Un ritorno al passato dunque per il Napoli per prova a riprendere anche il filo del gioco, smarrito col 3-5-2 (come hanno dimostrato nelle ultime gare prestazione e risultati).

