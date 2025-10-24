Calciatori del Napoli

Napoli-Inter. Sky: Hojlund gioca, anzi no!

Pubblicato il

A poco più di 24 ore da Napoli-Inter è un susseguirsi di notizie sui calciatori disponibili e primo fra tutti Hojlund 

 

Solo poche ore fa Massimo Ugolini inviato di Sky aveva confermato la presenza di Hojlund, ora la redazione sportiva di Sky sport su X annuncia che Hojlund non sarà disponibile per il match.

 

