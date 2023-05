Napoli: interesse per David del Lille e Kamada dell’Eintracht

Nell’edizione odierna, ‘La Repubblica’ ha fatto sapere i nomi di alcuni giocatori che il Napoli starebbe monitorando per la prossima stagione.

De Laurentiis in una precedente intervista aveva fatto sapere di un’interesse per l’acquisto di un giocatore americano e giapponese. L’americano potrebbe essere Jonathan David, punto di riferimento del Lille. Il 23enne è nato a Brooklyn, ma all’età di sei anni si è trasferito con la famiglia ad Ottawa, in Canada, che è la sua attuale nazionalità. I tifosi del Napoli più attenti lo ricorderanno nell’amichevole di dicembre organizzata durante la pausa per i mondiali. Il giapponese, invece, dovrebbe essere Diachi Kamada che a giugno si svincola a parametro zero dall’Eintracht Francoforte. Il Napoli lo ha affrontato agli ottavi di Champions e sta pensando a lui per il centrocampo. Si tratta sull’ingaggio per definire al più presto l’intesa. Piace anche il danese Rasmus Hojlund, attaccante danese dell’Atalanta, considerato un predestinato.

